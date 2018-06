Após atentado em escola, Hemorio faz apelo pela doação de sangue

SÃO PAULO - O Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro (HemoRio), que distribui sangue para hospitais de emergência, fez um apelo para que a população doe sangue nesta quinta-feira, 7, pois praticamente todo o estoque está reservado para o Hospital Albert Schweitzer, para onde foram encaminhadas as vítimas do atirador que invadiu uma escola em Realengo, na zona oeste do Rio.

De acordo com o instituto, houve uma queda de comparecimento de doadores nas duas últimas semanas, por isso o estoque já estava baixo. O HemoRio pede para que a população compareça preferencialmente ao hemocentro ou um dos 26 postos de coleta de sangue no Estado. Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e trazer um documento oficial de identidade com foto. Entre a triagem e a doação, todo o processo leva cerca de uma hora.

O HemoRio fica na Rua Frei Caneca, 8, no centro. O horário de funcionamento é das 7h às 18h, todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Para mais informações, o hemocentro oferece o 0800-282 0708 para tirar dúvidas e agendar horário para a doação.