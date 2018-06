Após atrasos e cancelamentos, Anac suspende vendas da TAM até sexta

SÃO PAULO - Foi suspensa nesta segunda-feira, 29, a venda de bilhetes da companhia aérea TAM para todas as rotas domésticas com decolagem prevista até a próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro. A expectativa é que a situação esteja normalizada até quarta-feira, do contrário, novas medidas serão adotadas.

A punição partiu da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) com a intenção de evitar a ampliação dos problemas para os passageiros, que começou na última sexta-feira, 26. A Anac identificou que a TAM está apresentando atrasos e cancelamentos acima da média do setor.

Inspetores da Anac já foram enviados para o centro de operações da companhia e para aeroportos de São Paulo para iniciar uma auditoria sobre os atrasos e cancelamentos dos últimos dias.

Segundo a Anac, no prazo estimado de uma semana, enquanto não for concluída a auditoria, também ficam suspensos todos os pedidos de acréscimos de voos na malha da TAM.

Desde agosto de 2010, a Anac está acompanhando semanalmente as escalas das tripulações das companhias aéreas, por meio de relatórios enviados pelas empresas. A auditoria na TAM visa verificar se os números encaminhados pela empresa condizem com a situação atual, uma vez que não eram previstos problemas com a carga horária dos tripulantes informada pela companhia.

Cancelamentos. A companhia aérea TAM teve 46 dos seus 364 voos domésticos programados para esta segunda-feira cancelados, informa a Infraero. A companhia também teve pelo menos 79 voos com mais de meia hora de atraso até as 12h de hoje.

Nos voos internacionais, não houve nenhum cancelamento.

Em nota, a TAM aponta as chuvas que ocorreram entre a noite de quinta-feira, 25, e a madrugada de sexta-feira, 26, na região sudeste como causa dos problemas. A empresa diz que os atrasos e cancelamentos são decorrência de remanejamentos na malha aérea.