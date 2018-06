Após batida, jovem de 15 anos some em rio Um adolescente de 15 anos está desaparecido desde a madrugada de ontem no Rio Pará, próximo do distrito de Icoaraci, a 20 km de Belém, depois que uma balsa colidiu com um barco carregado com telhas. O barco afundou, mas quatro tripulantes foram resgatados por homens que estavam na balsa, responsável pelo acidente. Testemunhas disseram que o choque aconteceu por causa da escuridão e do mau tempo. A polícia de Icoaraci abriu inquérito. A balsa ficou intacta.