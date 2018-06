Após chacina, comunidade da Chatuba faz ato pela paz

RIO DE JANEIRO - Dez dias após a chacina de nove pessoas na Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, a comunidade promoveu nesta terça-feira, 18, um ato pela paz, denominado "Chatuba Não É Favela". O evento teve como objetivo chamar a atenção das autoridades para o crescimento dos índices de violência na região, principalmente no local onde os jovens foram mortos. O ato foi organizado pelo movimento Quem Cala, Consente, formado por moradores da região que reivindicam melhores condições para as comunidades locais.

"O bairro da Chatuba não é uma favela. Ele foi ocupado nos últimos meses por pessoas de fora, e a opressão está sendo em cima da população, que tem sofrido muito. Esses bandidos não são moradores [vieram de outras comunidades da mesma facção onde foram instaladas unidades de Polícia Pacificadora - UPPs]. Eles se refugiaram no bairro porque o poder aquisitivo é menor na baixada", disse Jania Bizarelli, coordenadora do movimento. Segundo ela, a mata e as cachoeiras do Parque Natural de Gericinó, onde ocorreu a chacina, são usadas pelos moradores em atividades de lazer.

Para proteger os moradores após a chacina, a prefeitura de Mesquita está construindo um muro, de 4 metros de altura por 6 metros de comprimento, que vai bloquear um dos acessos ao parque. O paredão está sendo erguido na localidade conhecida como Curral, para dificultar o acesso de traficantes. Segundo a prefeitura, o muro começou a ser construído nesta segunda-feira, 17, e deverá ficar pronto até esta quarta-feira, 19.