Após chacina, operação policial termina com um morto e 10 presos no Rio

Texto atualizado às 20h24.

RIO - A Polícia Civil confirmou na tarde desta sexta-feira, 14, a morte de um suspeito durante a operação realizada no morro do Chapadão, na zona norte do Rio, em busca dos suspeitos de participar da chacina de Mesquita, no último fim de semana. O suspeito, que não teve a identidade revelada, morreu em confronto com a polícia no morro do Cajueiro. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

Após a megaoperação das polícias Civil e Militar do Rio, três menores foram apreendidos e dez pessoas foram presas. Nenhuma delas, entretanto, tem envolvimento com as mortes da favela da Chatuba, no último sábado, quando dez pessoas foram assassinadas por traficantes da região. De acordo com a polícia, todos os suspeitos tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

Também foram apreendidas drogas, munições, radiotransmissores, uma granada, pistolas e uma metralhadora antiaérea. Com 350 policiais, a operação cercou diversas comunidades da zona norte para onde a polícia acredita que os mandantes da chacina de Mesquita fugiram na última segunda-feira.

Também no início da tarde de hoje o secretário estadual de Segurança, José Mariano Beltrame, esteve na região da Chatuba, em Mesquita, para avaliar a implantação de uma companhia destacada da PM no local. Ele descartou a possibilidade de criação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

"A região tem um legado de abandono onde as facções se sintam senhores das áreas. A questão territorial imperou para que a facção fizesse esse ato cruel contra os jovens. Não vamos desistir de um projeto de segurança que está salvando vidas", afirmou Beltrame.

Na tarde de hoje, o corpo de José Aldecir da Silva Junior foi enterrado no cemitério de Cabral, em Nilópolis. Ele foi encontrado ontem após duas horas de buscas em Gericinó, área militar, enterrado junto com outro corpo em avançado estágio de decomposição. Além deles, outras oito pessoas morreram em Mesquita no último fim de semana, seis jovens, um pastor e um cadete da PM.

Eles teriam sido mortos por traficantes que atuam na região após terem sido confundidos com integrantes de facções rivais ou por terem invadido o território utilizado pelos criminosos.