Após chegar a Aparecida, fiel já planeja romaria caminhando 720 km

APARECIDA - Após concluir a romaria de 170 km entre o terminal da Barra Funda, em São Paulo, e o Santuário Nacional de Aparecida, no interior paulista, o mecânico Adelson Ribeiro, de 48 anos, já faz novos planos para quando sua próxima graça for alcançada: cobrir toda a distância de Londrina (PR), cidade onde mora, até Aparecida. Um total de 720 quilômetros. "Espero ainda este ano, mas se for no outro 12 de outubro é melhor ainda", diz.

Romeiro experiente (é a sétima edição de que participa), Ribeiro desembarcou na capital paulista na terça-feira, 9. A última etapa do percurso durou seis horas. Com bolhas nos pés, o fiel se emocionou na chegada e comentou que a caminhada deste ano teria sido mais pesada.

No trajeto, ele chegou deixar para trás um amigo que andava mais devagar, segundo conta. "Estou acostumado a dar passos largos, eu caminho mais rápido, precisei seguir sozinho", diz.

Mesmo com a caminhada concluída, Ribeiro não se desgrudou da bandeira com a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira do Brasil. Presente de outros dois romeiros dado em 2012, o adereço o acompanhou por toda a viagem e é, nas palavras do mecânico, seu "escudo" e "motor"

Nesta sexta-feira, 11, já em Aparecida, ele visitou o comércio religioso da cidade e passou o restante do dia descansando em um dos hotéis populares.

Para o 12 de outubro, Ribeiro planeja comprar uma réplica da imagem de Nossa Senhora. "Vou dar de presente para um amigo, mas antes vou levar comigo para a missa das nove para benzer", conta. Ele deve deixar a cidade ao fim do dia, quando embarca para Londrina.

A missa principal no Santuário Nacional será presidida pelo bispo Dom Orlando Brandes, às 9 horas. A celebração das 16h terá a participação do presidente Jair Bolsonaro.

Neste fim de semana, 200 mil pessoas devem passar pela cidade, segundo a Prefeitura de Aparecida. A estimativa é que cerca de 24 mil cheguem a pé.