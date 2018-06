Após chuvas, 60% dos voos do aeroporto de Brasília estão atrasados

No aeroporto internacional de Brasília, Presidente Juscelino Kubitschek, mais da metade (60%) dos voos estavam atrasados até as 14 horas. Dos 101 voos, 62 atrasaram e 3 foram cancelados. No total, 13 voos foram desviados para outros aeroportos: dez para Goiânia, dois para Belo Horizonte e um para Uberlândia.

Segundo o consórcio Inframérica, os atrasos e desvios são reflexo das fortes chuvas que caíram na manhã desta sexta na cidade e que fizeram o aeroporto funcionar das 6h25 até as 9h56 por instrumentos.

A cidade está com tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na região do aeroporto agora o sol começa a aparecer.