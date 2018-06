Após crime, bandidos fazem ameaças

Parentes e funcionários da agência de câmbio e turismo do empresário M. A. S. viveram dia de pânico, ontem, após a tentativa de seqüestro e assalto. Criminosos disfarçados de policiais federais tentaram render e seqüestrar S., mas a ação foi flagrada pelo fotógrafo Fábio Motta, do Estado. Por várias vezes, após a ação, os criminosos ligaram para a empresa e fizeram ameaças. M.A.S. chegou a pedir escolta policial para voltar para casa. "Eles estão ligando direto para a minha empresa e meus funcionários estão apavorados. Os bandidos perguntam por mim e dizem que é melhor eu ficar calado. Tenho mulher e filhos e temo por eles", disse. S. declarou que viveu momentos de tensão, mas ressaltou "que preferia morrer a entrar no carro dos bandidos". "Demorei a entender o que acontecia. Quando vi o fotógrafo, já estava com uma algema na mão direita, no meio da rua, e com vários curiosos em volta", contou S., que tinha o punho marcado pela algema. Ele afirmou ainda que reagiu à tentativa falsa de prisão porque sabia que não devia nada. Ele estava seguro que a troca de dólares era legal. O empresário contou que os criminosos chegaram a ligar para a agência, antes de ele sair da empresa. "Eu tinha avisado que podia comprar até US$ 5 mil por pessoa e eles (os bandidos) disseram que não tinha problema, que iam efetuar a troca para a compra de carro. Levei os boletos da operação, o dinheiro e fui lá liquidar", afirmou. "Opero há 20 anos, nunca tive problemas e a operação era legal." S. ressaltou que não desconfia do envolvimento de nenhum dos seus funcionários. E avaliou que os bandidos pretendiam extorquir mais dinheiro dele e por isso tentavam colocá-lo no Honda Civic usado na abordagem. "Existe a possibilidade também de os criminosos estarem apenas simulando a prisão e terem desistido ao ver o fotógrafo." A mulher, o irmão e o sócio do empresário estiveram na delegacia. Todos estão preocupados com a segurança da família de S. depois do episódio. "Estamos muito gratos ao fotógrafo. Não temos idéia do que poderia ter acontecido", disse o irmão de S, que também preferiu não se identificar. O carro usado pelos criminosos para interceptar o empresário, o Honda Civic de placa JMS-2200, está em nome de Patrícia Meireles Notari, que mora em Salvador. Procurada pelo Estado, Patrícia não foi localizada no seu endereço, num condomínio. A polícia investiga se a placa foi clonada. À noite, agentes do serviço de inteligência da Polícia Federal estiveram na 16.ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca) e informaram que nenhum dos criminosos foi reconhecido como policial federal. Mas admitiram que a checagem deve levar alguns dias, já que precisam comparar 12 mil fotografias. O delegado Carlos Augusto Nogueira Pinto disse que "há 99% de possibilidades de não serem policiais federais". Ele não descartou o envolvimento no crime de funcionários. A partir de hoje, ele começa a ouvir depoimentos dos empregados da firma. O empresário saiu da delegacia sob escolta policial de dois carros e acompanhado pelo próprio delegado.