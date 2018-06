Após denúncia, PM encontra computadores furtados do IBGE Após uma denúncia anônima, parte dos computadores furtados da sede do Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística (IBGE) foi recuperada nesta quarta-feira, 25, numa casa na Vila Santana, zona sul de São Paulo, de acordo com a Polícia Militar (PM). No local, os PMs prenderam o foragido Paulo da Silva Escudeiro, de 24 anos. Havia na residência, segundo a PM, 27 CPUs (acompanhadas de teclado e mouse), 28 monitores de LCD de 15 polegadas, dois modems, dois notebooks, 19 cabos de segurança, oito teclados, seis mouses, 18 cabos de conexão, um microsystem, um fone de ouvido com microfone, um televisor, 17 aparelhos celulares, quatro relógios, dois aparelhos de MP3, uma máquina fotográfica digital e quatro frentes de aparelhos de som automotivo. Os policiais acharam ainda uma moto Falcon desmontada, além de diversas peças de motocicletas. Escudeiro possui passagens por receptação e porte ilegal de arma. O caso foi encaminhado ao 99º Distrito Policial, de Campo Grande. Na madrugada de terça-feira, um bando invadiu a sede do IBGE, no Itaim Bibi, rendeu o vigia, e levou 40 computadores novos e quatro veículos oficiais.