Após descarrilamento, via da CPTM é liberada A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que foi liberada na manhã desta terça-feira, 21, uma das duas vias da linha F (Brás/Calmon Viana) entre as estações de Itaquaquecetuba e Engenheiro Manuel Feio, na Grande São Paulo. Com isso, os trens voltaram a circular desde às 7 horas, mas ainda não há previsão de quando a outra via será desbloqueada. No último domingo, um trem que transportava minério de ferro se acidentou, por volta das 12h45, naquele trecho, afetando as duas linhas férreas. Dos 96 vagões, 28 descarrilaram, impedindo a movimentação dos trens. Os técnicos trabalharam intensamente quase dois dias para conseguir desobstruir uma das vias. Ainda não se sabe as causas do acidente.