Após deslizamento, congestionamento chega a 36 km na Régis

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Os motoristas enfrentavam por volta das 10 horas desta quarta-feira, 10, aproximadamente 36 quilômetros de congestionamento no sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt. Na terça-feira, 9, um deslizamento de terra interditou a pista totalmente na altura do km 552, por volta das 13h15.

Como no local do deslizamento não há uma infraestrutura de malha viária capaz de permitir um desvio no tráfego, a pista sentido São Paulo teve o sentido de uma das duas faixas invertido entre os quilômetros 544 e 556, provocando tráfego lento em 18 quilômetros.

As equipes de engenharia e conserva da concessionária continuavam no local com um caminhão e duas retroescavadeiras para efetuar a limpeza. Ainda não há previsão de liberação.