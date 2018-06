Após devolver dinheiro, gari ganha R$ 12 mil por boa ação O gari José Sebastião Breta, de 44 anos, morador de Cariacica (ES), recebeu nesta quinta-feira R$ 12.366,00 de doadores de Campinas como recompensa. Em novembro passado, o gari encontrou essa mesma quantia no lixo e devolveu o dinheiro ao dono. Breta recebeu a quantia das mãos do padre Luiz Roberto Teixeira Di Lascio, da Igreja São Marcos, o Evangelista, em Campinas. Breta disse que vai cuidar de um problema de saúde e comprar um terreno ao lado de sua casa. Di Lascio tomou conhecimento do caso pela mídia, no fim do ano passado. Durante um jantar, na véspera de Natal, Breta virou assunto e o padre, idealizador do movimento Palmas para a Paz, escreveu um artigo sobre o caso em um jornal campineiro. ´Foi quando começou a campanha. Em dez dias tínhamos arrecadado os R$ 12.366,00´, disse o padre. Quando era criança e morava no Bexiga, em São Paulo, Di Lascio encontrou um pacote com dinheiro ao voltar da padaria. ´Lembro-me até hoje o quanto agradeceu a mulher, dona do dinheiro. Ela me encheu de presentes´, afirmou. ´Gestos como o do Sebastião precisam ser reconhecidos. Isso serve de exemplo para as pessoas.´ Desde segunda-feira, o padre está em Cariacica, cidade com 356 mil habitantes, mas um dos municípios com menor renda per capita do Estado. ´O ato do seu Sebastião é maior ainda por ter ocorrido aqui em Cariacica, onde há muito problema social´, afirmou o prefeito Helder Salomão (PT). O gari, que ganha R$ 370 por mês, estava no trabalho quando pegou um saco de lixo e encontrou um envelope, em 21 de novembro de 2006. ´A embalagem me chamou a atenção, abri e achei que tivesse lá uns R$ 500. Levei para casa para ver o que eu ia fazer´, afirmou Breta. Quando contou o dinheiro, ficou surpreso. ´Mas nada que eu comprasse com aquilo ali ia ser meu, então, eu tinha de devolver´, contou. No envelope, o gari encontrou faturas que indicavam o possível dono do dinheiro, o proprietário de uma casa lotérica da cidade. O empresário Aílton Ronconi já tinha dado o dinheiro como perdido quando Breta e seu chefe o chamaram. A casa lotérica ficava próxima ao barracão em que os garis se concentram antes de sair para o trabalho. Ronconi tinha sido vítima de uma tentativa de assalto. Jogou o envelope no lixo para que os ladrões não levassem o dinheiro. Quando conseguiu voltar ao local, Breta já havia levado o saco de lixo. "Ele ficou tão feliz quando devolvi que deu R$ 1 mil pra mim e R$ 500 para meu encarregado", disse Breta. Consciência O gari conta que ficou sete dias com o dinheiro em casa. ´Até que um dia levantei e falei pra minha mulher: ´Rosinha, é hoje. Vou devolver.´ Quanto mais eu olhava para o dinheiro, mais doía a minha consciência. Fiz isso e fiquei leve.´ Com o dinheiro que ganhou do padre Di Lascio, Breta vai cuidar de uma lesão na coluna e comprar um terreno ao lado de sua casa.