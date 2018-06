Após dez anos, SP ganha o ´fura-fila´ Expresso Tiradentes Após dez anos de obras e cerca de R$ 600 milhões gastos, a Prefeitura de São Paulo finalmente inaugurou a primeira fase do corredor Expresso Tiradentes, o antigo Fura-fila, vai ligar o Terminal Sacomã, na zona sul, até o Parque Dom Pedro II, no centro. Serão seis estações entre os dois terminais, e quatro estações num trecho de 8,5 quilômetros - 3 km no nível do Rio Tamanduateí e 5,5 km em via elevada, sobre as avenidas do Estado e Juntas Provisórias. Cerca de 50 mil passageiros devem utilizar o corredor, por dia. Dez ônibus a diesel e 15 veículos híbridos, menos poluentes, farão o trajeto, que deve durar 20 minutos, em intervalos de 3 a 4 minutos. Idealizado em 1996, o projeto foi era carro-chefe do governo Paulo Maluf, que desejava fazer o sucessor. O corredor de ônibus que liga o centro ao Sacomã, já foi chamado de "Paulistão" no governo da ex-prefeita Marta Suplicy (PT) e de ?Fura-Fila? pelas gestões Maluf-Celso Pitta. O nome ?Expresso Tiradentes? foi dado pela gestão de José Serra (PSDB), em 2005 e nada mais é que um corredor para ônibus construído parcialmente em via elevada. A cerimônia foi realizada pelo prefeito da capital, Gilberto Kassab (PFL), o governador José Serra (PSDB) e o ministro das Cidades, Márcio Fortes. Só a gestão de Gilberto Kassab investiu R$ 200 milhões no projeto, que só ficará totalmente pronto, com os 31,8 quilômetros em 2008. Até lá, estima-se que os gastos do projeto ?Fura-fila? terá consumido quase R$ 675 milhões. Kassab disse que não faria o Fura-fila, pois era uma obra equivocada com graves erros conceituais. Questionado sobre o valor gasto no início da obra, R$ 800 milhões, há dez anos, o prefeito disse que quem tem que dar explicações sobre o alto valor gasto são os responsáveis pelas gestões anteriores. A obra só pôde ser retomada através de parcerias com o governo federal e recursos obtidos com o BNDES. Serra também anunciou que já fez solicitação ao governo federal para conseguir verbas para a construção da Linha 2 do Metrô, o trecho que vai ligar o Ipiranga a Vila Prudente. Os passageiros que passarem pelo local nesta quinta e sexta-feira poderão usar gratuitamente o trecho entre o terminal Mercado e Sacomã, das 13h às 20h.