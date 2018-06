Após dois aviões quase se chocarem, FAB suspende decolagens simultâneas em Brasília

SÃO PAULO - Pousos e decolagens simultâneos nas duas pistas do Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, foram suspensos após dois aviões quase se chocarem no ar na quarta-feira, 2. Desde o fim do ano passado, o aeroporto havia se tornado o primeiro da América Latina a operar com duas pistas ao mesmo tempo, com 1,8 mil metros de distância entre uma e outra.

De acordo com a Aeronáutica, por volta das 10 horas de quarta-feira foi registrada uma ocorrência envolvendo aeronaves comerciais que decolavam simultaneamente. A primeira, da Avianca (voo 6291), com destino a Goiânia, decolou da pista da direita cumprindo o perfil do procedimento de subida, ou seja, efetuando curva à direita após a decolagem. A segunda aeronave, da Gol (voo 1402), com destino a Palmas, decolou da pista da esquerda e deveria manter a reta após a decolagem. No entanto, efetuou curva à direita.

Ao perceber a situação, ainda segunda a Aeronáutica, o controlador de tráfego aéreo emitiu as instruções necessárias para garantir a segurança dos voos. Assim, como medida preventiva, "as decolagens simultâneas estão suspensas enquanto a investigação do incidente estiver em andamento", disse o órgão.

A Gol informou em nota que "está apurando a trajetória do voo" e que "está em contato com as autoridades aeronáuticas para esclarecer o ocorrido". A companhia aérea ainda afirmou que "em nenhum momento houve risco para as aeronaves". A Avianca também disse que apura o ocorrido "junto órgãos competentes".

Outro caso. Outro incidente já havia mobilizado o controle do tráfego em Brasília, às 7h30 da manhã do dia 24 de fevereiro, quando o bimotor da Polícia Federal, que transportaria o publicitário João Santana e sua mulher Mônica Moura de São Paulo para Curitiba, cometeu um erro na decolagem da capital federal para cumprir a missão e quase se chocou com um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que decolava, no mesmo instante, de outra pista.