Após encontrar corpos de jovens no Rio, polícia procura mais vítimas

SÃO PAULO - A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, fará uma operação ainda na tarde desta segunda-feira, 10, em Mesquita, região metropolitana do Rio de Janeiro, após encontrar os corpos de seis adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, desaparecidos no último sábado, 8. De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, as autoridades investigam a possibilidade de existirem mais corpos no terreno dentro do Parque Municipal Mesquita, onde os jovens teriam sido capturados.

Os seis corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do centro do Rio no final da manhã desta segunda. O órgão, até as 14h, não havia identificado os jovens. A polícia civil, no entanto, confirmou que as vítimas encontradas assassinadas são os seis adolescentes desaparecidos no último sábado. Os familiares do grupo registraram o sumiço na tarde do último domingo, 8, no 57º Distrito Policial (Nilópolis).

Policiais militares do 20º Batalhão foram acionados por volta das 8h desta manhã por moradores da região que avistaram os corpos na altura do km 13 da Dutra, cobertos por lençóis, com marcas de tiros e facadas, além das mãos amarradas.

As investigações sobre o caso devem ser transferidas do 57º ao 53º DP, delegacia de Mesquita, ainda nesta segunda. O estadão.com.br tentou contato com a delegacia, mas não recebeu resposta sobre o recebimento do inquérito.