Após explosões, Light afirma que investirá R$ 320 milhões em dois anos

SÃO PAULO - A Light informou na noite desta sexta-feira, 22, que vai investir R$ 320 milhões na rede subterrânea de distribuição de energia elétrica, durante os próximos dois anos. A decisão do Conselho de Administração da companhia foi anunciada hoje na sede da empresa, no Centro do Rio de Janeiro.

Em nota, a empresa afirmou que o cronograma da empresa prevê aplicação de metade dos recursos já no próximo ano, o que representa um crescimento de mais de 80% em relação ao total investido em 2011 (R$ 88 milhões), e de 1.420% nos últimos 10 anos.

Os principais objetivos desses investimentos são o aumento da confiabilidade e da segurança operacional do sistema subterrâneo, direcionamento de ações preventivas quanto a riscos de falhas de equipamentos e melhoria da qualidade do fornecimento.

A empresa também informou que ampliará o monitoramento da rede, por meio de sensores instalados nas câmaras transformadoras.