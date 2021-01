Após feriado de praias cheias, rodovias de São Paulo têm trânsito intenso

Com registro de praias cheias durante o feriado prolongado, mesmo com a pandemia da covid-19, as rodovias que interligam o litoral e a região metropolitana de São Paulo estão com movimento intenso de automóveis neste domingo, 3. Há registros de lentidão e fluxo intenso em ao menos 100 quilômetros de estradas, com relatos de “excesso de veículos” pelas concessionárias responsáveis.

Leia Também Casal invade praia com carro, é atacado com pedra e tenta atropelar agressor em Peruíbe

No sentido São Paulo, o tráfego está lento na Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 60 e 51, em decorrência do “excesso de veículos”, de acordo com a Ecopistas.

Na Tamoios, também há registros de lentidão no trecho de serra, no sentido São José dos Campos, com registro de tempo nublado, garoa e neblina, segundo a concessionária responsável.

Segundo monitoramento da Ecovias, há lentidão entre os quilômetros 284 e 280 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em direção à cidade de São Paulo, “por causa do excesso de veículos”. Além disso, o trânsito é intenso do quilômetro 40 ao 55 da Rodovia Anchieta (SP-150), no sentido capital.

Na Régis Bittencourt, o fluxo é intenso e com fila de carros, entre os quilômetros 305 e 279, em Embu das Artes, no sentido São Paulo. Para desafogar o trânsito, foi liberado o tráfego no acostamento entre os quilômetros 281 e 279.

O trânsito também é intenso no sentido São Paulo da Fernão Dias (BR-381), entre os quilômetros 27 e 32, em Atibaia, e 44 e 59, em Mairiporã.

Na Bandeirantes, o trânsito é intenso entre os quilômetros 57 e 53, em Jundiaí, no sentido capital. Já, na Anhanguera, o trânsito intenso está entre os quilômetros 62 e 60, também em Jundiaí, e 27 e 26, em Cajamar, igualmente no sentido capital.

TRECHO DE SERRA Tempo nublado com garoa e neblina em pontos isolados Trânsito intenso com pontos de lentidão sentido SJC e livre sentido litoral Sem acidentes pic.twitter.com/L6TbsepEqc — Tamoios (@Tamoios099) January 3, 2021

Na Raposo Tavares, há lentidão entre os quilômetros 56 e 60, no sentido capital, por causa de um acidente na pista expressa, em São Roque. A lentidão se repete na Castello Branco, entre os quilômetros 68 e 43, na altura dos municípios de Mairinque, São Roque e Araçariguama, na pista expressa, sentido capital.