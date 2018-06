Após forte chuva, São Paulo sai do estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou todas as regiões da capital do estado de atenção, às 20h25 deste domingo, 31. A instabilidade da temperatura diminuiu, porém, o órgão não descarta a possibilidade de novas pancadas de chuvas em alguns bairros da cidade no fim da noite.

As áreas de instabilidade que provocaram chuvas na capital perderam intensidade e se afastam, com intensidade moderada a forte, em direção ao Vale do Ribeira e região de Sorocaba.

Desde às 16h30 de domingo, todas as regiões da capital estavam em estado de atenção. A temperatura máxima na capital neste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de 32º C e a previsão é de que ocorram pancadas de chuvas em toda a cidade.

A zona oeste e Marginal do Pinheiros entraram em estado de atenção às 17 horas. Às 16h25, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) já havia colocado as zonas leste, norte, sul, centro e Marginal do Tietê em atenção. O órgão registrou queda de granizo às 15h50 na Marginal do Tietê, na altura da Ponte do Aricanduva.

Durante a tarde, a capital teve um ponto de alagamento intransitável, localizado na Rua Pinhalzinho, número 41, na região do Tatuapé, zona leste.

Áreas de instabilidades que se formaram próximas a região de Campinas e ao norte da Região Metropolitana de São Paulo se intensificaram devido ao aquecimento e a entrada da brisa marítima. As pancadas de chuva na capital começaram pelas zonas norte, leste e centro se espalhando pelas demais regiões da cidade.

Dutra

A pista da Rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro está totalmente interditada do km 196 ao 199, em decorrência de uma queda de encosta e afundamento da via no km 197, na região de Arujá. Segundo a NovaDutra, a queda ocorreu às 6h10 deste domingo e não houve acidentes ou pessoas atingidas.

O tráfego está fluindo em mão dupla na pista sentido São Paulo. A pista já está em obras, mas ainda não há previsão de liberação.

(Modificada às 20h50 para acréscimo de informações)