Após forte neblina, Aeroporto Santos Dumont reabre para pousos no Rio

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, reabriu às 9h20 desta manhã, após ficar fechado para pousos desde as 7h30. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), do total de 27 chegadas previstas, seis foram alternadas para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Outros 18 voos sofreram atrasos e 12 foram cancelados.

As partidas e as chegadas são feitas com a ajuda de instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos eletrônicos para alinhar a aeronave com a pista. O aeroporto ficou fechado para pousos durante o começo da manhã por conta do forte nevoeiro que encobre a cidade.