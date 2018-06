Após fuga de prisão, 13 homens continuam foragidos em Goiás

Carolina Spillari, do estadão.com.br,

São Paulo, 24 - Por volta da 1h30 da madrugada desta sexta-feira, 24, dois homens renderam os vigias do presídio de Santo Antônio do Descoberto e possibilitaram a fuga de 17 presos, na carceragem pública da cidade de mesmo nome no interior de Goiás.

Os homens que faziam o "resgate" dos presos estavam em quatro, conta o Sargento Moura que fazia o patrulhamento perto do local no momento da fuga. Dois deles entraram para fazer o rendimento e dois ficaram esperando.

Na ronda, a polícia parou em Escort vermelho que seguia perto da cadeia. Os policiais encontraram uma espingarda e seis munições intactas. Nesse momento, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) alertou para a fuga. A partir daí, a viatura deteve dois dos homens que estavam no carro. Os quatro mentores do "resgate" acabaram pegos. A polícia procura por 13 presos que ainda estão a solta. Um dos homens faria parte de uma facção criminosa em São Paulo.