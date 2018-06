Após interdição, escola municipal do Rio será demolida

Parte da escola municipal Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, começou a ser demolida na tarde desta quinta-feira, 1º, após um trecho do prédio ceder. A demolição deve se estender até esta sexta-feira. De acordo com a Defesa Civil municipal, a medida foi tomada nesta manhã depois que técnicos vistoriaram a estrutura do local: havia muitas rachaduras nas paredes.

A escola estava interditada desde quarta-feira. A Secretaria Municipal de Educação (SME) afirmou por meio de nota que os alunos da escola não serão prejudicados. O órgão disse que já definiu um prédio no mesmo bairro onde a escola funcionará provisoriamente, já a partir desta segunda-feira, 5.