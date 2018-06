Após mais de 20 horas, acaba rebelião em penitenciária do Pará

Após mais de 20 horas, terminou na tarde desta segunda-feira, 6, a rebelião na Penitenciária Sílvio Hall de Moura, em Santarém, no Pará, segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE/PA). Durante o motim, quatro pessoas foram feitas reféns.

Cerca de 300 detentos deram início ao motim na tarde de domingo, 5, após as visitas dos familiares. Eles queriam a mudança da direção da penitenciária e maior agilidade processual. A SUSIPE afirma que ninguém ficou ferido durante a rebelião.

Um dos quatro agentes penitenciários mantidos reféns desde a tarde de domingo foi libertado no fim da manhã desta segunda. Os presos exigiam uma carta do Ministério Público garantindo que as exigências dos rebelados fossem cumpridas para entregar os outros reféns e terminar o motim.