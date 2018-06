Após mais de 4h de interdição, rodovia é liberada em Cubatão

A Ecovias liberou às 17h30 desta quinta-feira, 30, o km 257 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão, região da Baixada Santista, em São Paulo. O trecho estava interditado desde as 12h50, quando uma carreta tombou e provocou um engavetamento entre outras nove carretas. Sete pessoas se machucaram levemente e foram atendidas por equipes de resgate da concessionária. Com o fechamento total da pista no sentido Cubatão, o congestionamento chegou a 11 quilômetros. Neste fim de tarde, havia caído para 7 km. No restante do Sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego era normal, sem pontos de parada e acidentes. O sistema opera no esquema 5 por 5 - as pistas sul das duas rodovias dão acesso ao litoral e as norte de ambas, à capital.