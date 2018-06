Após manhã tumultuada, diminuem atrasos nos aeroportos do Rio

RIO - Após tumultos na manhã desta segunda-feira, 6, nos aeroportos Santos Dumont e Internacional Antônio Carlos Jobim, na capital fluminense, por conta dos atrasos e cancelamentos de voos, os passageiros tiveram um pouco de tranquilidade na tarde.

De acordo com informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), no Santos Dumont foram registradas 97 chegadas com 19 cancelamentos e 28 atrasos, e 105 partidas com 17 cancelamentos e 44 atrasos.

Segundo a Infraero, os atrasos desta segunda-feira foram ocasionados pela chuva no estado de São Paulo e na Região Sul do país. Em boa parte da manhã, o Santos Dumont operou com auxílio de aparelhos devido à baixa visibilidade.

No aeroporto Tom Jobim, na Ilha do Governador, a Infraero havia informado que entre as partidas programadas na madrugada de ontem e às 13h de hoje, foram quatro cancelamentos e 34 atrasos de mais de meia hora. No período da tarde, apenas duas partidas haviam sido canceladas e um voo estava atrasado.

Em todo o país, a companhia aérea Azul é a que enfrenta mais problemas. Até as 14h, mais de 40% dos voos da empresa tiveram atrasos superiores a meia hora. A TAM registrou atrasos em 31% dos voos.