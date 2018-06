Após mortes, batalhões da PM ocupam morro A segurança foi reforçada no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio, um dia depois do tiroteio que resultou na morte de seis pessoas. Policiais do 3º e do 6º Batalhões da Polícia Militar estão na favela. Não foram registrados novos confrontos ontem, segundo a PM. No sábado, traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo, tentaram tomar os pontos-de-venda de drogas nos Macacos. O bando local revidou. Os moradores ficaram no meio do fogo cruzado.