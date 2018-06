Após naufrágio de barco, governador da Bahia decreta luto de três dias

Após o naufrágio da embarcação na Baía de Todos os Santos nesta quinta-feira, 24, que deixou pelo menos 18 mortos, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), decretou luto oficial de três dias em todo o Estado.

O barco naufragou próximo à Ilha de Itaparica, na localidade de Mar Grande, na Bahia. Segundo o comandante Flávio Almeida, do 2º Distrito Naval, 123 pessoas estavam na embarcação.

A #Bahia está de luto. Oficialmente, decretei o luto de três dias em nosso estado. — Rui Costa (@costa_rui) 24 de agosto de 2017

A embarcação Cavalo Marinho tinha capacidade para levar até 162 passageiros. O acidente ocorreu a 200 metros do Terminal marítimo. O chamado de emergência para a Capitania foi recebido através do rádio por volta das 8 horas. De acordo com a Prefeitura de Vera Cruz, a lancha saiu do terminal da Ilha por volta das 6h30 com destino a Salvador.

A avaliação da lancha será feita pela Marinha. Ela analisará a regularização da embarcação e se operava com número de passageiros acima do permitido. Por conta disso, a Secretaria de Segurança Pública informou que um inquérito será aberto para que as causas do acidente sejam apuradas.