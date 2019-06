Após naufrágio no Amazonas, cinco pessoas estão desaparecidas

Cinco pessoas ainda estão desaparecidas após o naufrágio de um barco no Rio Juruá, na cidade de Carauari (AM), cidade no oeste do Estado, a 788 quilômetros de Manaus. A informação foi dada pelo governo estadual em comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira, 21.

O barco, utilizado no transporte de passageiros, afundou próximo a uma comunidade denominada Bacaba. Segundo o comunicado, 97 pessoas estavam a bordo no momento do acidente e 92 foram resgatadas com vida.

Uma equipe de quatro mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi enviada à cidade para auxiliar nas buscas, juntamente com integrantes do Comando do 9º Distrito Naval da Marinha.

Uma aeronave do 3.º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral foi enviada ao local para auxiliar nos trabalhos de busca e salvamento. Um inquérito será instaurado para apurar os responsáveis pelo afundamento.