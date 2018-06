Após nevoeiro, aeroporto de Curitiba reabre para pousos

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, Paraná, reabriu às 8h45 desta terça-feira, 8, para pousos, porém opera por instrumentos.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as operações de chegada foram suspensas às 5h15 por conta do forte nevoeiro que atinge a região.

Até as 10 horas, sete dos 24 pousos programados atrasaram mais de meia hora e três foram cancelados. Já quanto às decolagens, das 32 previstas, sete atrasaram e quatro foram suspensas.