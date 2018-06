Após o furto, chamou o táxi para levar TV Depois de furtar, no começo da tarde de ontem, uma casa na cidade de Regente Feijó, no oeste paulista, o ladrão Raimundo José de Souza Santos, o Cachorrão, de 24 anos, chamou um táxi para levar as mercadorias que retirou da residência. Pagou R$ 10 ao taxista Genivaldo Ferreira, que transportou um televisor, um DVD, um botijão de gás e alimentos. "Ele fez a feira, levou 5 kg de carne, 5 kg de açúcar, 3 pacotes de macarrão, 2 latas de óleo e 1 de Pomarola", afirmou o delegado Claudinei Alves. Santos continuava foragido até as 23 horas.