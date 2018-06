Após ocupação da Maré, militares fazem patrulha e revistam veículos

RIO - Nesta segunda-feira, 7, primeiro dia útil após a substituição da Polícia Militar pelas Forças Armadas no patrulhamento do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, militares fazem revistas em veículos e motociclistas que circulam pelas comunidades. Há barreiras montadas pelos militares em vários pontos.

Eles também patrulham a região em caminhões e jipes. A situação até o momento é de aparente tranquilidade, mas muitos moradores ainda evitam falar com jornalistas com medo de represálias de traficantes que ainda se escondem no conjunto de favelas. O comércio abriu e as escolas funcionam normalmente.

Na Vila dos Pinheiros, que está sob controle da Marinha, uma equipe da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) iniciou uma reforma do muro que cerca a praça da comunidade. Parte está sendo reconstruída e recebendo pintura. O mastro onde foram hasteadas as bandeiras do Brasil e do Estado do Rio após a ocupação da região pela PM no último dia 30, contudo,não está mais no local.