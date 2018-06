Após ocupação do Bope, PMs encontram corpo no Morro do Turano

SÃO PAULO - Um corpo ainda não identificado foi encontrado nesta quarta-feira, 11, por policiais integrantes da Companhia de Cães, na mata da Estrada do Sumaré, nas imediações do Morro do Turano, na zona norte do Rio. Um carro também foi recuperado.

No local, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizaram nesta terça-feira, 10, uma operação para a implantação da 12ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), no complexo de favela do Turano.

Dois suspeitos morreram em um tiroteio com policiais militares do BOPE na Estrada do Sumaré, um dos acessos ao Morro do Turano, e um policial ficou ferido durante a operação.