Após pane, avião sobrevoa Brasília em círculos por duas horas e meia

Um avião da Gol precisou sobrevoar em círculos o espaço aéreo de Brasília por aproximadamente duas horas e meia na madrugada desta segunda-feira, 23. Às 23h05, a aeronave de voo 2020 decolou da capital federal com destino a Boa Vista. Dez minutos depois, uma falha no trem de pouso obrigou o piloto a voltar para o aeroporto.

A Inframérica, operadora do Aeroporto de Brasília, informou que não houve pedido de emergência, somente de retorno. Como o tanque estava cheio de combustível, já que era um voo longo - cerca de 3 horas -, o avião precisou dar voltas no espaço aéreo para gastar a substância e pousar com segurança. A aeronave aterrissou à 1h23.

A Gol informou que o pouso se deu com segurança. Os passageiros foram acomodados em hotéis e farão novo voo às 13h10. Em nota, a companhia aérea disse que "toda a assistência está sendo prestada". "A Gol lamenta os transtornos causados e reitera que todas as medidas são para garantir a segurança, item prioritário de sua política de gestão", informou.