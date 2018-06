Após pane em sistema, TAM registra atrasos em 45,1% dos voos

Quase cinco horas depois do problema que atingiu o sistema de check-in da TAM em todo o País, na manhã desta quinta-feira, 19, a companhia registrava atrasos em 45,1% dos voos programados.

De acordo com boletim divulgado pela Infraero, até as 13 horas, 171 dos 379 voos programados pela empresa atrasaram mais de meia hora. Outras 17 operações da companhia foram canceladas (4,5%).

Em nota divulgada nesta manhã, a TAM afirmou que "após as ações corretivas, o sistema ficou intermitente e, às 8h40, foi totalmente restabelecido. A empresa lamenta por eventuais transtornos e ressalta que a malha aérea deverá estar regularizada ao longo do dia, inclusive com o uso de aviões reservas."