Após pane em SP, 32,6% dos vôos atrasam em todo o País

A queda de energia que atingiu o Sistema Regional de Proteção ao Vôo dos aeroportos de Congonhas, Cumbica, Viracopos e Campo de Marte, no Estado de São Paulo, neste sábado, 2, provocava atrasos e cancelamentos em vários aeroportos do País. De acordo com o último balanço da Infraero, até as 18 horas, das 1.206 operações programadas, 393 sofreram atrasos superiores a 30 minutos (32,6%) e 67 foram canceladas (5,6%). Com a pane, as partidas ficaram interrompidas das 11h45 até 13h20 nos aeroportos de Congonhas, Cumbica, Viracopos e Campo de Marte, em São Paulo. Veja também: Pane suspende decolagens em aeroportos de São Paulo No Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, foram contabilizados atrasos em 48 dos 144 vôos previstos (33,3%). Outras 22 operações foram suspensas (15,3%). No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, foram registrados atrasos em 65 dos 162 vôos programados (40,1%). Cinco operações foram canceladas (3,1%). No Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior paulista, das 18 operações previstas, seis atrasaram (33,3%). Nenhum vôo foi suspenso. No Aeroporto Santos Dumont, no Rio, que ficou fechado entre as 11h42 e as 13h58, por conta da suspensão dos vôos em São Paulo, dos 36 vôos previstos, oito sofreram alterações no horário. Três vôos foram cancelados. No Aeroporto do Galeão, também no Rio, 26 das 121 operações programadas sofreram atraso (21,5%) e seis foram canceladas (5%). Já no Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, 34 dos 86 vôos programados atrasaram (39,5%). Duas operações foram canceladas (2,3%).