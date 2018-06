Após paralisação, ônibus voltam a circular na zona sul de SP A paralisação de motoristas e cobradores da Viação Paratodos, que atende 12 linhas na zona sul de São Paulo, foi encerrada por volta das 16 horas desta segunda-feira, 22. Desde às 03h30, os funcionários não saíram com os veículos da garagem para exigir da diretoria da viação o pagamento de 50% das horas extras. Enquanto a circulação é normalizada aos poucos, a São Paulo Transportes (SPtrans) segue com o Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) disponibilizando 142 veículos para atender as linhas prejudicadas. As linhas da viação atendem principalmente os bairros Jardim Miriam, Conceição, Jabaquara, Cupecê, Vila Joaniza e bairros na divisa com Diadema.