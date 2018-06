Após perder contato, avião da TAM arremete no Recife

A interrupção de contato entre a torre de controle do Aeroporto Internacional de Recife e o vôo 9610 da TAM obrigou o piloto a arremeter a aeronave no momento do pouso. A aeronave estava sendo usada por um fretamento da CVC e decolou do Aeroporto de Guarulhos à 1h25, segundo o site da Infraero. Veja também: Aeroportos registram atrasos em 8,9% dos vôos na madrugada Segundo o piloto, o contato com os controladores foi feito durante os últimos 80 km do percurso, mas no momento do pouso, não foi possível se comunicar com torre de controle do aeroporto. O piloto entrou em contato com os controladores regionais que também não conseguiram se comunicar com o aeroporto de Recife. Já pousando a opção do piloto foi arremeter a aeronave até que o contato fosse restabelecido. O vôo pousou às 3h05 (horário de Brasília)desta quinta-feira, 27.