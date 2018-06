Após polêmica do aborto, Dilma recebe cúpula da Igreja Depois de ter sido alvo de carta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), durante a campanha presidencial, pedindo aos fiéis que não votassem nela, a presidente Dilma Rousseff se reencontrou ontem com integrantes da cúpula da Igreja. O secretário-geral da CNBB, d. Dimas Lara, disse que o aborto não fez parte da pauta do encontro. "O momento não era adequado para discutir esse assunto", declarou. "A questão do aborto ficou resolvida na própria campanha."