Após proibir pesquisas, Beto Richa vence no 1º turno

Essa foi a segunda derrota consecutiva de Osmar Dias na corrida para o governo do Paraná: em 2006, com o apoio de Beto Richa, perdeu para Roberto Requião por uma diferença de 0,01%. Desta vez, porém, o pedetista teve o apoio do ex-governador e também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Uma das armas para o crescimento da candidatura do senador do PDT na reta final do pleito foi o apoio do presidente Lula, que veio três vezes ao Estado ao longo da campanha. Entretanto, a transferência de popularidade do presidente para Dias esbarrou na aprovação de Richa como prefeito, na casa de 80%.

Negociação. Apesar da derrota de Dias, as duas vagas para o Senado ficaram nas mãos de aliados do presidente Lula: a petista Gleisi Hoffmann e o ex-governador Roberto Requião, do PMDB. Richa afirma que não vê problemas na divisão de poder promovida pelos eleitores: "Sempre tive relações republicanas respeitosas. Passam as eleições, eu desço do palanque".

O tucano governou a capital de 2004 até março de 2010, quando deixou o cargo para concorrer a governador. Richa buscou usar um discurso positivo na campanha, enfocando os bons projetos que desenvolveu como prefeito. As críticas ao modelo petista de governar - e principalmente a Lula - foram feitas de forma discreta.

Em posição confortável, o tucano repetiu durante a campanha não temer a influência da popularidade de Lula em favor da candidatura de Osmar Dias. "Temos todo o respeito pelo presidente, ele está com grande popularidade, mas acredito que isso não terá reflexo", disse Richa no início de setembro. "Eu não preciso de bengala. Meu adversário está o tempo todo falando da Dilma", frisou, referindo-se à candidata do PT à Presidência.

Beto Richa, 45 anos, é filho do ex-governador José Richa, falecido em 2003. Começou a carreira política como deputado estadual. Foi vice-prefeito de Cassio Taniguchi entre 2000 e 2004, ano em foi eleito prefeito de Curitiba. Há dois anos, foi reeleito. Em relação às suas aspirações como governador, Richa afirmou que pretende fazer "o governo mais competente do País".