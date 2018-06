Após proposta do MP, motoristas de ônibus encerram greve em Curitiba

CURITIBA - Os motoristas e cobradores do transporte público de Curitiba encerraram a greve que tinham iniciado ontem, durante assembleia realizada na tarde desta quarta-feira, 15, após o Ministério Público do Trabalho apresentar uma proposta aos grevistas.

Eles aceitaram a proposta conciliatória que reajusta o salário em 10,5%, fornece cartão alimentação de R$ 200,00 e dá abono de R$ 300,00. Na audiência do Tribunal Regional do Trabalho, pela manhã, a mesma proposta havia sido aceita pelos empresários do setor.

A expectativa é que haja retorno imediato dos ônibus para atendimento da população. A Justiça deve decidir, em nova audiência, se cancela a multa prevista de R$ 100 mil ao sindicato dos motoristas e cobradores, em razão de não ter colocado 70% da frota no início desta manhã e não manter 50% dela durante os outros horários.

O desembargador Altino Pedrozo dos Santos ainda havia determinado o aumento da multa para R$ 300 mil, caso a ordem fosse descumprida.