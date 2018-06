Após queda de avião, Santos Dumont tem 35 cancelamentos e 42 atrasos

Bombeiros e companhia aérea tentam retirar avião da baía. Foto: Fábio Motta/AE

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, registrou durante toda a manhã e início de tarde 35 voos cancelados e outros 42 atrasados, por conta de um acidente com uma aeronave de pequeno porte no começo da manhã desta quinta-feira, 12.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), no período da meia-noite até as 13h53, foram computados 20 chegadas canceladas e outras 18 com atrasos de mais de meia hora.

Entre as decolagens, 15 partidas foram canceladas e 24 registraram atrasos. Não há informação sobre o total de voos alternados para o Aeroporto Tom Jobim.

O aeroporto chegou a ficar fechado por quase uma hora após um jato da OceanAir Táxi Aéreo sofrer um acidente ao pousar. O avião acabou caindo nas águas da Baía de Guanabara. Três pessoas ficaram levemente feridas.