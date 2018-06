Após queda de barreira na Rio-Santos, acostamento é liberado ao tráfego

SÃO PAULO - O acostamento da Rodovia Rio-Santos, no trecho do km 457, em Angra dos Reis, no Rio, foi liberado por volta das 8 horas ao tráfego, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. O trânsito segue no sistema 'Pare e Siga'.

A via foi interditada totalmente por volta das 3 horas desta terça-feira, 1, devido a uma queda de barreira causada pela chuva. Ninguém ficou ferido.

Não há previsão para a liberação total da rodovia, segundo a PRF, que prevê novas quedas de barreira, por conta da forte chuva que ainda cai na região. Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) trabalham para a retirada da terra.

Texto atualizado às 10h15.