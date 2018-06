Após queda de muro, 9 casas são interditadas Nove casas foram interditadas no bairro de Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo, após a queda de um muro de arrimo. O muro cedeu por volta das 8 horas de ontem sobre um posto de gasolina em construção e atingiu um carro. O motorista estava no veículo, mas não foi atingido. Os 27 moradores foram levados para as casas de parentes e amigos. Os engenheiros da Defesa Civil de São Bernardo constataram infiltrações no local. Não há prazo para os moradores voltarem para suas casas.