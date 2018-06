Após recorde de calor, frente fria avança por SP nesta segunda

Depois da tarde do domingo, 21, ter registrado a temperatura de 34,7 graus, a mais alta do ano, uma frente fria deve avançar sob São Paulo nesta segunda-feira, 22. Com isso, muitas nuvens devem se espalhar pelo Estado nesta segunda, quando a máxima não deve passar dos 28 graus na capital paulista. No sul paulista, o céu fica nublado o dia todo e chove. As demais áreas ainda têm um pouco de mormaço, mas também com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A partir da terça-feira, 23, a frente fria déia o tempo carregado nas praias, na capital e no interior. Até quinta-feira, a previsão é de muita chuva e queda de temperatura. País A frente fria deixa o tempo carregado com chuva o dia todo na faixa entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de São Paulo. A segunda-feira fica com muitas nuvens a qualquer hora do dia do sul de Minas ao Mato Grosso do Sul. A presença de uma grande massa de ar seco e quente deixa o tempo firme com sol forte e temperatura elevada do Espírito santo ao litoral norte do Nordeste, que tem máxima de 31 graus em Fortaleza nesta segunda. Chuva passageira no litoral, entre Salvador e Recife. No restante do País, o tempo quente e úmido provoca pancadas de chuva a partir da tarde.