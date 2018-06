Após recordes, congestionamento começa a cair em SP O congestionamento continua alto em São Paulo, mas já começa a cair na manhã desta terça-feira, 15, após bater dois recordes em meia hora. Às 10 horas foram registrados, de acordo com medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 168 quilômetros de lentidão, enquanto a média para o horário é de 46 km. O número começa a cair desde que bateu dois recordes - um às 8h30 com 172 quilômetros e o segundo, às 9 horas, com 188 km. Foi o maior congestionamento registrado em períodos da manhã, desde o começo deste ano e bem próximo do recorde histórico de 191 quilômetros, registrado no dia 11 de abril de 2004, às 9h30. Os motoristas continuam enfrentando problemas na Marginal do Tietê, com quase 12 quilômetros de congestionamento em suas duas pistas que seguem para a Castelo Branco.