Após recusa de ministro, Michel Temer assume articulação política; leia as principais notícias da semana

Em mais um movimento desastrado do Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff deixou vazar a informação de que o ministro Pepe Vargas, até então na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, não comandaria mais a pasta. Ele ficou sabendo pela imprensa que seria demitido. Como já havia sinalizado no início da semana, Dilma chamou o atual ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, para assumir a função, mas ele recusou. A saída foi convidar o vice-presidente Michel Temer para assumir a articulação com o Congresso. A medida foi tomada para acalmar o PMDB, que exigia mudanças na equipe ministerial. Leia as principais notícias da semana.