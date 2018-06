Após reforma de R$ 111 milhões, Lula volta ao Planalto Após 1 ano e 5 meses de obras - e 4 meses de atraso - o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomará amanhã a rotina de despachos no Palácio do Planalto. A obra custou R$ 111 milhões - R$ 1 milhão a mais do que o teto previsto no orçamento. Destacam-se, entre as mudanças, a nova sala de audiências no terceiro andar, agora blindada e com vista para a Praça dos Três Poderes, onde o presidente recebe autoridades estrangeiras.