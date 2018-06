Após restrição no centro, lentidão caiu 35% de manhã Dados divulgados na sexta-feira pela CET mostraram que os índices de lentidão do trânsito durante a maior parte do dia caíram, após a restrição aos caminhões no centro de São Paulo entrar em vigor, em 30 de junho. Mas no horário de pico da noite, quase não houve diferença - indicando que nesse período os carros prejudicam mais o trânsito do que os caminhões. Durante o horário de pico da manhã, houve uma queda de 35%: de uma média de 64 quilômetros no ano passado, o índice caiu para 42 quilômetros neste ano. A partir das 17 horas, os índices dos dois períodos analisados se igualam na maior parte do tempo - até no pico, às 19 horas, quando apresentam uma média de 130 quilômetros de lentidão na cidade.