Após 'ruídos' com o PMDB, afagos entre Lula e Cabral O presidente Lula e o governador Sergio Cabral em momento de cumplicidade, durante cerimônia no Theatro Municipal do Rio, ontem. Na semana passada, Cabral provocou mal-estar no PMDB e na equipe de transição de governo de Dilma Rousseff ao anunciar que o seu secretário, Sérgio Côrtes, seria o novo ministro da Saúde.