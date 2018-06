Após São Paulo, maiores concentrações são Rio, BH e Recife

RIO - Depois de São Paulo, as maiores concentrações urbanas do País são, pela ordem, Rio de Janeiro (21 municípios que somam 11,9 milhões de habitantes), Belo Horizonte (23 cidades com 4,7 milhões de habitantes) e Recife (15 municípios com 3,7 milhões de habitantes).

"É a primeira vez que o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) traz um quadro de municípios com forte relação entre si, desde pequenos arranjos populacionais, até grandes concentrações de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. O que esse estudo nos mostra é que não dá para pensar política de transporte ou de saúde, por exemplo, isoladamente" diz a pesquisadora Mônica O'Neill.

Mônica lembra que o conhecimento da dinâmica dos municípios também influencia decisões de investimento da iniciativa privada para, por exemplo, abrir novos negócios.