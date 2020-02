Após sintomas de resfriado, Papa Francisco cancela agenda nesta sexta

O Papa Francisco cancelou todas as audiências desta sexta-feira, 28, de acordo com comunicado oficial emitido pelo Vaticano nesta manhã. Na nota, não há explicação para os cancelamentos, mas o pontífice já havia desistido de uma missa na véspera por estar "gripado" e com uma "leve indisposição".

O diretor de Comunicação do Vaticano, Matteo Bruni, informou que Francisco celebrou a habitual missa da manhã na capela de sua residência privada de Santa Marta, no Vaticano, e saudou os presentes. Na ocasião, ele recebeu algumas pessoas no local, como previsto, dentre as quais estavam o presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli.

O porta-voz do Vaticano não se referiu ao estado de saúde do papa, de 83 anos. Na quarta-feira, 26, em geral um dia de agenda mais tumultuada, Francisco estava resfriado e tossia com frequência durante a audiência geral organizada ao ar livre na Praça de São Pedro.

No próximo domingo, ele deve ir para um retiro espiritual em Ariccia, perto de Roma, depois de ter celebrado o Ângelus da sacada do Palácio Apostólico. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS